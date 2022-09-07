U18台灣女籃20年首勝中國 教頭陳美莉：防守有回來

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（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣女籃代表隊今天在U18亞洲青年女子籃球錦標賽小組賽，以74比61逆轉勝衛冕軍中國，拿下隊史近20年來首勝，賽後總教練陳美莉點出逆轉關鍵：「防守有找回來。」

台灣U18女籃今天打出一場精采絕倫的逆轉秀，球員克服首節最多17分落後，在第2、3節成功逆轉戰局，第4節成功守下勝利，除斬斷隊史在U18對戰中國隊的10連敗，也讓頂著5連霸光環的中國隊，提前在預賽就踢到鐵板。

比賽結束後，台灣球員興奮在場邊又吼又抱，陳美莉也激動地紅了眼眶，因為這也是她執教生涯以來，首次帶兵擊敗中國隊，不過她把榮耀和所有人一起分享。陳美莉強調：「孩子們很努力，我們的團隊很棒，還有我的兩個助理教練，我們一起創造了歷史。」

對於開局落後主因，陳美莉透露，賽前設定的針對性打法，球員臨場無法執行，反倒節奏全亂，她索性換回原本的戰術和打法，所幸球員很快找回節奏，加上接下來團隊防守回神，成功破壞對手進攻，是得以逆轉的關鍵。

助理教練之一的藍浩語，是女子超級籃球聯賽（WSBL）霸主國泰女籃的王牌射手，過去也是女籃國家隊常客，她曾以球員身分，在2005年澳門東亞運隨隊擊敗中國，如今變成教練，竟又碰上逆襲中國贏球，她說：「很感動。」

今天比賽台灣隊在團隊籃板球，罕見地以47比41領先對手，整體團隊命中率也以45.6%領先中國隊的37.5%，陳美莉賽後仍不忘稱讚球員：「前鋒做得很棒，中鋒則很稱職。」

助理教練之一的楊雅惠也說，第3節結束前她告訴球員，希望能帶著雙位數領先進入第4節，這樣就有機會贏球，最終球員不僅完美達成任務，也讓她激動地說：「她們真的做到了。」（編輯：張雅淨）1110907