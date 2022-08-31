台灣隊授旗 力拚U18世界盃棒球賽連霸

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台灣青棒代表隊9月2日將啟程赴美國佛羅里達州，出戰2022年第30屆U18世界盃棒球賽，新北市長侯友宜（前右5）31日親自授旗，期勉選手再創佳績。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）台灣青棒代表隊9月2日將啟程赴美國佛羅里達州，衛冕U18世界盃棒球賽，新北市府今日授旗，期勉青棒選手延續新北市青少棒代表隊獲小馬賽冠軍氣勢，再創佳績。

教育局今日表示，新北青棒代表隊取得台灣隊組訓權，將參加U18比賽；台灣隊球員以穀保家商為主體，其他成員包含鶯歌工商、陽明高中、平鎮高中、南英商工、北科附工、麥寮高中6校共20名選手。

教育局說，全隊自7月初展開緊鑼密鼓的藍白對抗賽集訓，9月2日啟程赴美，將於9月9日至18日，在美國佛州與12個國家代表隊角逐冠軍盃。

市長侯友宜授旗時表示，感謝總教練周宗志及教練團辛苦付出，呼籲市民為台灣隊選手集氣加油，期許青棒代表隊延續小馬盃青少棒錦標賽奪冠氣勢，能夠衛冕世界冠軍。

周宗志表示，球員們表現沉穩，全隊合作默契良好且鬥志高昂，將提前出發至美職匹茲堡海盜隊訓練基地備戰調整，接著與美國、澳洲及加拿大3隊進行熱身賽。

新北市青少棒代表隊於日前獲美國小馬聯盟小馬級青少棒賽隊史第3冠，代表隊今天也帶著小馬冠軍盃，將奪冠的榮耀與喜悅分享市長侯友宜，並獲頒新台幣84萬元獎勵金。（編輯：吳協昌）1110831