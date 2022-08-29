鄭俊瑋不輸郭天信同期 U18棒球賽當內野工具人

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麥寮高中畢業的內野手鄭俊瑋（圖）中職選秀落選，但能力仍被看好，據了解至少有3隊找他談自培；鄭俊瑋入選U18世界盃棒球賽代表隊當內野工具人，總教練周宗志評價鄭俊瑋整體各方面都不錯，不會比郭天信高中同期差。中央社記者謝靜雯攝 111年8月29日

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（中央社記者謝靜雯新北29日電）麥寮高中畢業的內野手鄭俊瑋中職選秀落選，但能力仍被看好，據了解至少3隊找他談自培；鄭俊瑋入選U18世界盃棒球賽代表隊當內野工具人，總教練周宗志評價不輸郭天信高中同期。

鄭俊瑋今年投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，但有不少職棒球隊找他談過簽自主培訓的可能，同時有業餘社會隊招手，和家人討論過後，鄭俊瑋傾向到社會隊強權台灣電力公司棒球隊磨練。

鄭俊瑋此次被選入U18世界盃棒球賽代表隊，周宗志評價，鄭俊瑋今年選秀沒有獲得青睞蠻可惜的，以此批高三畢業球員來說，他的守備能力、攻擊和速度，都可以排在前幾名，比較可惜的是身材條件。

周宗志多次擔任青棒國家代表隊總教練，他以2017年U18世界盃棒球賽代表隊陣中的好手郭天信（現效力味全龍隊）為標準，認為鄭俊瑋整體各方面都不錯，不會比郭天信高中同期差。

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鄭俊瑋自評此次集訓進步很多，隊友實力都很好，良性競爭，從他們身上看到信心，經過兩次名單的篩選，最後留在代表隊中也增加自信，「我本來以為刷名單時自己會很緊張，但集訓表現不錯，沒有想像中的緊張。」

選秀失利，鄭俊瑋沒有因此低落，更想要拚出不同的身價，高中時期在母隊守游擊，此次在代表隊中二壘、游擊、三壘都可以勝任，是內野工具人，也有機會定位在2或3棒。（編輯：管中維）1110829