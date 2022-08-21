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U18世界盃棒球賽排定3先發投手 找合適開路先鋒

2022/8/21 14:24
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U18世界盃棒球賽台灣代表隊名單出爐，刷掉4名投手，主要考量陣中5名二刀流、留下對打線速度作戰加分的球員，總教練周宗志說，目前排出3名先發投手，接著要找合適開路先鋒。

中華民國棒球協會今天公布U18世界盃棒球賽20人正選名單，陣中有7名今年獲中職選秀青睞的準職棒球員，取捨掉的4名投手中，阮裕智、尹柏淮、邱緯綸3人也是準職棒球員身分。

總教練周宗志表示，最後投手的取捨，考量陣中包括陽念希、林盛恩、孫易磊、林佳緯、林鉑濬5人都是投打二刀好手，所以選擇留下野手鄭俊瑋、陳致語，2人對於打線速度和作戰比較有幫助。

周宗志表示，沒有選進名單中的4名投手，在之前藍白賽表現不錯，但第2階段集訓，邱緯綸和阮裕智調整近況不佳，尹柏淮則是因不小心扭傷腳，在正選名單公布前僅投了1局、所以沒有被選入。

台灣隊在U18世界盃預賽依序與巴拿馬、義大利、澳洲、墨西哥交手，預賽最後一天與日本隊碰頭，周宗志表示，對日本比賽預期是硬戰，但上一屆巴拿馬陣中也有徵召美職小聯盟球員，要等情蒐確定名單後，才能更完整規劃投手安排。

目前第2階段集訓交流賽打完7戰，戰績5勝2敗，接下來台灣隊還會安排與U23世界盃棒球賽培訓隊打2場交流賽、味全龍隊二軍打1場交流賽，接下來赴美還會安排3場交流賽。

周宗志表示，正式賽開打前的6場比賽，主要觀察的重點是開路先鋒1、2棒人選，目前嘗試了幾個人，但上壘率和狀況不是很穩定，會透過交流賽調整打線。

周宗志表示，投手安排原則上黃保羅、林盛恩、林詔恩會固定先發，舒治浩和伍祐城設定為終結者，陽念希、王彥恩則還需要觀察，看放在先發還是中繼比較合適。（編輯：張芷瑄）1110821

周宗志
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