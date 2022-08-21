U18世界盃棒球代表隊出爐 7準職棒球員領頭拚連霸

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U18世界盃棒球賽今天公布正選20人名單，總計有7名準中職球員，比賽預計於9月初在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽就要強碰日本隊，此次要力拚2連霸。

備戰美國時間9月9日開打的U18世界盃棒球賽，培訓隊分2階段集訓，第2階段24人集訓名單7月底決定後，先在高雄立德棒球場集訓，並與中職二軍進行交流賽。

今天選訓委員選出正選20人名單，包括投手8人，分別為林盛恩（穀保家商）、舒治浩（陽明高中）、陽念希、黃保羅、林詔恩、王彥恩、伍祐城（以上平鎮高中）和林鉑濬（鶯歌工商）。

捕手2人為宋嘉翔（穀保家商）、吳柏萱（南英商工）；內野手6人為楊峻豪、黃劼希、劉俊緯（以上穀保家商）、黃勇傳（平鎮高中）、王念好（北科附工）、鄭俊瑋（麥寮高中）。

外野手總計4人林佳緯、邱鑫、孫易磊（以上穀保家商）和陳致語（平鎮高中）；其中7名球員在今年季中選秀會中獲得青睞。

U18世界盃棒球賽總計12支球隊參賽，預賽分2組舉行，A組球隊為美國、韓國、荷蘭、加拿大、巴西和南非，B組為台灣、日本、墨西哥、澳洲、巴拿馬和義大利。

台灣預賽將依序與巴拿馬、義大利、澳洲、墨西哥交手，預賽最後一天與日本隊碰頭，預賽分組前3名晉級超級循環賽複賽，冠軍戰預計美國時間18日舉行。（編輯：屈享平）1110821