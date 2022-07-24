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穀保外野邱鑫球探追蹤焦點 快腿被虧應去田徑隊

2022/7/24 16:12
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）穀保家商外野手邱鑫此次U18世界盃棒球賽藍白對抗賽表現雖不如預期，但也被視為明年中職選秀首輪人選，攻守平均，有著優於大聯盟左打跑一壘平均秒數的快腿，隊友笑說「應該參加田徑隊」。

穀保家商外野手邱鑫是球隊的開路先鋒，此次入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但在藍白對抗賽表現不如預期，邱鑫表示，這是從小到大第一次被選進培訓隊，可能太想要求表現、想要拚正選名單，反而沒能正常發揮。

邱鑫自評打擊類型與平鎮高中好手黃勇傳類似，也會把握機會與黃勇傳交流，問黃勇傳打擊的設定觀念，受訪時黃勇傳還在一旁補充：「我覺得邱鑫應該去參加田徑隊」。

腳程是邱鑫的優勢之一，跑一壘秒數約為4秒10，優於美職大聯盟左打跑一壘平均秒數4秒20，隊友林佳緯也在一旁開玩笑講說：「邱鑫跑得比黑豹快」。

邱鑫與同樣來自穀保家商的林佳緯都是攻守俱佳的外野手，兩人今年都升上高三，如果明年投入中職選秀，都被點名是首輪熱門，林佳緯打擊力量好，邱鑫的特色則是不容易被解決、棒子很黏，打擊穩定輸出。

邱鑫自評優勢，守備除了中外野，也可以守左外野，快要形成安打的球都可以輕鬆接到，但希望打擊的穩定性可以更好，自評此次入選培訓隊在態度、跑壘觀念上都有學到新東西。

被問起畢業是否投入中職選秀，邱鑫表示，目前還沒有想過，要看高三的表現再決定，但如果有機會進到職棒，他有自信放話，表現要超越味全龍隊外野手郭天信。（編輯：陳仁華）1110724

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