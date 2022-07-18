更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

吳柏萱選秀落選盼再提升 對抗賽單場2阻殺

2022/7/18 15:20（7/18 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南英商工捕手吳柏萱（圖）今年參加中職選秀，但是未獲得青睞，他表示，沒有選上其實不會意外，將先讀大學，希望把不足的地方都提升，若大學有打出不錯的表現，也會再挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年7月18日
南英商工捕手吳柏萱（圖）今年參加中職選秀，但是未獲得青睞，他表示，沒有選上其實不會意外，將先讀大學，希望把不足的地方都提升，若大學有打出不錯的表現，也會再挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年7月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北18日電）南英商工捕手吳柏萱今天在U18藍白對抗賽先發，有2次盜壘阻殺，他自評臂力不是很好，但靠接拿球的動作彌補，今年選秀落選，將先讀大學彌補不足的地方，穩定性提升後也會想再度挑戰。

南英商工捕手吳柏萱被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，今天藍白對抗賽第4戰，吳柏萱擔任藍隊先發捕手、打8棒，1局、2局各抓到1次盜壘，打擊方面2打數也有敲出1支安打。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，正選名單20人，預計會帶2名主戰捕手，前4場比賽觀察下來，吳柏萱和平鎮高中捕手胡孟智傳球能力不會差太大，但還是要看完9場比賽之後，看守備、打擊的數據，以及投手群的搭配流暢度才會取捨。

吳柏萱今年也有參加中職選秀，但是沒有獲得青睞，他表示，沒有選上其實不會意外，高中表現不算突出，守備上自評優勢是場上的領導能力、擋球能力也不錯，缺點是臂力沒有很好，但會靠著接球、拿球的動作彌補。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳柏萱表示，進到培訓隊後進步很多，教練團會提醒打擊觀念、攻擊球路的設定，守備方面捕手教練楊孝承也有提醒下半身的穩定性還要再加強，也把握機會，觀察同在培訓隊中的捕手、樂天桃猿隊首輪指名宋嘉翔。

沒能獲得職棒球隊指名，吳柏萱會先讀大學，希望把不足的地方都提升，包括穩定性、肌力、臂力，如果大學有打出不錯的表現，也會再挑戰中職選秀。（編輯：張雅淨）1110718

周宗志
林盛恩投打二刀內外野都行 高中最後1年設目標 陽念希對抗賽投3局失1分 培訓隊設定3人二刀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族