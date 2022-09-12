U18世界盃棒球賽派林詔恩對墨西哥 王彥恩再調整

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）U18世界盃棒球賽台灣隊預賽第2戰投打發揮、以13比2、5局擊敗澳洲拿下2連勝，但總教練周宗志表示，後援投手王彥恩還需要再調整；今晚與墨西哥隊交手預計派出左投林詔恩先發。

U18世界盃棒球賽台灣隊預賽第2戰與澳洲隊交手，先發投手孫易磊投3局失1分、展現壓制力，王彥恩、舒治浩依序登板，僅王彥恩再多掉1分。

台灣隊團隊敲出10支安打，黃劼希3次攻擊都建功，單場2安4打點、有1次盜壘成功，預賽連2戰都有敲出安打，打擊手感維持得不錯；但黃劼希自評狀況不算特別好，還是有揮到一些壞球，希望繼續維持攻守穩定度。

周宗志表示，孫易磊這場比賽整體而言投得有點太閃點了，很多打席都是壞球數走在前面，才慢慢把好球數搶回來、比較不應該。

周宗志也提到，目前後援投手的部分，王彥恩在投手群中算是狀況比較不好的，還需要再調整一下，其餘牛棚投手，包括林鉑濬、陽念希、伍祐城狀況都調整得不錯。

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台灣首戰與義大利隊交手，團隊敲出7支安打、攻下2分，與澳洲隊交手團隊敲10安、大量得分。周宗志表示，有提醒球員攻擊策略、要求選球、不要追打壞球，把擊球的節奏顧好，對澳洲隊比賽整體在攻擊、戰術執行上都做得不錯，展現速度、得點圈打擊機會也把握不錯，才能把分數拉開。

台灣隊預計今天晚間11時與墨西哥隊交手，將派出左投手林詔恩先發、全力搶勝。目前分組戰績，日本拿下3勝、台灣2勝、墨西哥2勝1敗。（編輯：管中維）1110912