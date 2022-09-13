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U18世界盃棒球賽3連勝歸功情蒐 林盛恩先發對日本

2022/9/13 11:13（9/13 12:01 更新）
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U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗墨西哥拿下預賽3連勝，擔任開路先鋒的邱鑫單場敲2安、包括1支二壘打，貢獻1分打點，還有2次盜壘成功，維持不錯表現。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗墨西哥拿下預賽3連勝，擔任開路先鋒的邱鑫單場敲2安、包括1支二壘打，貢獻1分打點，還有2次盜壘成功，維持不錯表現。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗墨西哥拿下預賽3連勝，先發投手林詔恩展現100分的壓制力，總教練周宗志也歸功情蒐小組資料幫忙；下一戰與日本交手先發投手將是林盛恩。

U18世界盃棒球賽台灣隊預賽第3戰與墨西哥隊交手，左投手林詔恩先發前4局都沒被敲出安打，直到5局才被墨西哥隊敲出團隊唯一1支安打，完投7局被敲1支安打，飆出8次三振、無失分，率隊以4比0完封墨西哥隊。

台灣隊總教練周宗志表示，林詔恩整場比賽表現都很不錯，不管直球、曲球、滑球，壓制力表現100分，唯一被敲的那1支安打是失投的變速球，比較可惜一點。

台灣隊開路先鋒第一棒邱鑫單場敲2安、包括1支二壘打，貢獻1分打點，還有2次盜壘成功，維持不錯表現；周宗志表示，邱鑫從預賽第2戰開始回到熟悉的棒次，上壘率還不錯，希望他可以繼續保持下去。

周宗志特別點出，墨西哥隊前4棒打者在與台灣交手前，共打3場比賽總計敲出22支安打，台灣隊可以有效壓制墨西哥隊打線，贏球的關鍵在情蒐小組準備的資料很齊全、幫了教練團很大的忙。

台灣隊下一場比賽預計在台灣時間14日早上7時與日本隊交手，台灣隊將派出最快球速可達154公里的投手林盛恩先發，日本隊先發投手為左投香西一希。

周宗志表示，情蒐資料顯示，日本隊除了短打戰術和速度外，打擊連貫性似乎沒有這麼好，派林盛恩先發希望多搶下一勝，對晉級複賽更有把握。（編輯：張芷瑄）1110913

U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗墨西哥拿下預賽3連勝。圖為上一屆U18世界盃台灣隊班底陳柏毓（左）、林昱珉（中）到場幫球隊加油。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗墨西哥拿下預賽3連勝。圖為上一屆U18世界盃台灣隊班底陳柏毓（左）、林昱珉（中）到場幫球隊加油。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
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