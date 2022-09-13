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日本晉U18世界盃複賽 與台灣交手當決賽試金石

2022/9/13 14:04（9/13 14:16 更新）
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U18世界盃棒球賽台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發全力搶勝。圖為台灣與墨西哥隊比賽林佳緯（左）敲安上壘畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
U18世界盃棒球賽台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發全力搶勝。圖為台灣與墨西哥隊比賽林佳緯（左）敲安上壘畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）U18世界盃棒球賽台灣隊將於14日與日本隊交手，日本隊預賽4連勝已確定晉級複賽，日本隊總教練馬淵史郎將這場比賽視為決賽的「試金石」、企圖強烈，台灣隊派林盛恩全力搶勝。

U18世界盃棒球賽日本隊預賽4戰全勝，最後一場比賽將於台灣時間14日早上7時與台灣隊交手，台灣隊目前預賽3戰全勝，這場比賽被視為應該是分組1、2名之爭。

日本隊總教練馬淵史郎表示，沒有任何一場比賽有輸的空間，以現有的戰力與台灣隊交手，兩隊決賽可能會再碰頭，希望把這場比賽當作之後比賽的「試金石」。

馬淵史郎提到，與台灣隊的比賽，不是以試探的性質交手，而是抱持著全力拚戰從中看到優缺點的想法應戰，目標是預賽5連勝；日本隊預計派出先發投手為香西一希。

台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲、墨西哥，與日本隊的比賽將派出被看好具有旅外潛力的投手林盛恩先發，總教練周宗志也表示希望能搶下這一勝，爭取最有利的晉級排名。（編輯：張雅淨）1110913

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