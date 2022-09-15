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台灣擊敗巴拿馬U18世界盃棒球賽5連勝 16日複賽首戰對美國
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台灣U18世界盃棒球賽5連勝 複賽首戰對美國[影]

2022/9/15 08:36（9/15 08:54 更新）
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台灣隊15日在U18世界盃棒球賽預賽以10比6擊敗巴拿馬，以5連勝、B組龍頭之姿前進複賽，劉俊緯（左）敲1安、貢獻3分打點。（中華民國棒球協會）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月15日
台灣隊15日在U18世界盃棒球賽預賽以10比6擊敗巴拿馬，以5連勝、B組龍頭之姿前進複賽，劉俊緯（左）敲1安、貢獻3分打點。（中華民國棒球協會）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月15日
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）尋求衛冕的台灣隊今天在U18世界盃棒球賽預賽最終戰靠著孫易磊3局上關鍵安打，超前比分，以10比6擊敗巴拿馬，以5連勝、B組龍頭之姿前進複賽，16日將與美國隊交手。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，比賽採7局制，共12隊參賽，分組前3名晉級複賽，並將3隊之間的對戰成績帶入複賽，與另一組晉級隊伍展開循環賽，複賽前2名晉級冠軍戰，第3、4名隊伍在季軍戰碰頭。

賽前4連勝的台灣隊已提前晉級複賽，預賽最終戰與巴拿馬一役，已無關晉級，比賽因雨延後約45分鐘才開打，台灣隊由「二刀流」林佳緯擔任先發投手，先發打線除了前3棒不變外，其餘多數棒次則有所調整。

巴拿馬先發投手多明格斯（Ismael Benigno Cordoba Dominguez）剛開賽控球就出現狀況，台灣隊開路先鋒邱鑫首局選到保送後，陳致語隨後安打，攻占一、三壘，劉俊緯揮出高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。

多明格斯在三振台灣隊第4棒孫易磊後，連續送出2個保送，僅投0.2局就退場，而台灣隊錯失追分契機，留下滿壘殘壘。

台灣隊先發投手林佳緯同樣在首局遭遇危機，在1出局、滿壘情況下，被連續敲出安打、丟2分後，台灣隊緊急換上王彥恩救火，巴拿馬後續靠著失誤和高飛犧牲打，以4比1反超。

台灣隊2局上展開反擊，陳致語、劉俊緯、孫易磊安打串連，單局灌進5分，要回領先，但巴拿馬2局下再度扳成6比6平手。

台灣隊3局上再度發動攻勢，孫易磊在二、三壘有人時，揮出關鍵安打帶有2分打點，而隊長黃勇傳擺脫低潮，敲出本屆賽事個人首安延續攻勢，加上吳柏萱高飛犧牲打，再添分數，單局進帳4分，最終台灣隊就以10比6收下勝利。

台灣此役動用5名投手，林佳緯投0.1局被敲4安、送出1個保送，失4分有3分責失分；王彥恩投2.2局被敲5安、掉2分；樂天桃猿隊今年中職季中選秀第8輪指名的投手舒治浩中繼2局，被擊出2安、無失分，摘下勝投，後續林鉑濬、陽念希接力登板，各投1局，同樣沒掉分，聯手守住勝利。

台灣隊打者此役以孫易磊單場2安、4打點表現最佳，而劉俊緯則貢獻3分打點。

6強複賽隊伍已全數出爐，A組為美國、韓國、荷蘭，B組由台灣隊、日本隊、墨西哥挺進複賽，其中台灣為B組分組龍頭，帶著2勝前進複賽，占有優勢，而日本隊為1勝1敗、墨西哥2敗。

台灣隊複賽首戰預計台北時間16日上午7時登場，對手為美國隊，後續將依序與韓國、荷蘭隊交手。（編輯：陳仁華）1110915

影片來源：WBSC
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