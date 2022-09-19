U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打

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台灣隊左投林詔恩（圖）U18世界盃棒球2場出賽表現亮眼，僅被敲出3支安打，投出14次三振、4次保送，無失分，防禦率0，拿下防禦率王和明星球員先發投手獎。（中華民國棒球協會提供）

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰不敵美國、拿下亞軍，林詔恩拿下防禦率王和明星球員先發投手獎，邱鑫拿下明星球員外野手獎，閉幕典禮上也宣布下一屆U18在台灣舉行。

U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰以1比5不敵美國隊、無緣完成2連霸，拿下亞軍，美國隊重返榮耀留下冠軍，冠軍戰敲出3分砲又登板後援的艾德瑞吉（Bryce Eldridge）拿下大會MVP；日本隊季軍戰以6比2擊敗韓國。

台灣隊左投林詔恩此次2場出賽表現亮眼，預賽對墨西哥先發完封勝，複賽對荷蘭先發5局無失分也拿下勝投；此次總計2場先發出賽投12局，僅被敲出3支安打，投出14次三振、4次保送，無失分，防禦率0，拿下防禦率王和明星球員先發投手獎。

台灣隊外野手邱鑫攻守有表現，此次總計8場出賽，共24打數敲出11支安打，包括1支二壘打，貢獻3分打點，跑出4次盜壘成功，打擊率4成58，拿下明星球員外野手獎。

閉幕典禮上台灣隊由總教練周宗志代表接下WBSC（世界棒壘球總會）會旗，宣告下一屆U18將於明年在台灣舉行。（編輯：方沛清）1110919

台灣隊外野手邱鑫（前）在本屆U18共24打數敲出11支安打，包括1支二壘打，貢獻3分打點，跑出4次盜壘成功，打擊率4成58，拿下明星球員外野手獎。（中華民國棒球協會提供）