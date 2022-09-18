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U18世界盃冠軍戰提前打 台灣隊對手要看美日戰結果

2022/9/18 13:54（9/18 14:31 更新）
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U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗荷蘭、確定晉級冠軍戰，但美國、日本複賽交手，比賽因雨延賽，台灣隊冠軍戰對手未定。圖為台灣隊18日與荷蘭隊交手畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月18日
U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗荷蘭、確定晉級冠軍戰，但美國、日本複賽交手，比賽因雨延賽，台灣隊冠軍戰對手未定。圖為台灣隊18日與荷蘭隊交手畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗荷蘭、確定晉級冠軍戰，但美國、日本複賽交手，比賽因雨延賽，台灣隊冠軍戰對手未定，根據大會訊息，冠軍戰將改至季軍戰之前先打。

U18世界盃棒球賽台灣隊複賽最後一戰以3比0擊敗荷蘭，戰績4勝1敗、確定連2屆晉級冠軍戰，距離完成連霸剩一步。

韓國隊複賽最後一戰與墨西哥隊交手，以6比4拿勝，戰績也是4勝1敗；日本複賽與美國隊交手，比賽打至3局上日本隊進攻，無人出局滿壘、日本隊3比2領先因雨延賽。

日本和美國隊比賽攸關台灣冠軍戰對手，美日戰將於台灣時間今天晚間9時30分補賽，如果美國擊敗日本，美國、台灣、韓國戰績皆為4勝1敗，比較對戰優質率後，台灣將與美國爭冠，如果日本擊敗美國，則台灣冠軍戰對手則是韓國。

冠軍戰原訂於台灣時間明天凌晨2時舉行，大會更新賽程，今晚美日戰結束後40分鐘提前舉行冠軍戰，冠軍戰打完後40分鐘打季軍戰。

台灣隊此次預賽5戰全勝，複賽先擊敗美國，接著輸給韓國，再擊敗荷蘭，目前賽會唯一1敗是對韓國；台灣隊在2019年U18世界盃棒球賽冠軍戰擊敗美國，今年力拚連霸僅差一步，冠軍戰先發投手預計是林盛恩。（編輯：張芷瑄）1110918

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