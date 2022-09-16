U18世界盃棒球賽台灣外野2傷兵 黃保羅先發對韓國

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U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，16日複賽首戰與同樣2勝的美國隊交手，台灣隊陽念希完投7局，僅失2分，率隊以6比2拿下勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）U18世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰擊敗美國隊，但陳致語遭觸身球砸中，總教練周宗志表示，加上之前受傷的邱鑫，對韓國比賽恐少2名外野手，投手將派出黃保羅先發。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，今天複賽首戰與同樣2勝的美國隊交手，台灣隊靠著陽念希完投7局，僅失2分責失分，率隊以6比2拿下關鍵勝利。

但與美國隊比賽，今天台灣隊首棒打者陳致語首打席就遭觸身球砸中左腳膝蓋附近，雖然緊急包紮治療，2局上場打擊敲出中外野方向飛球出局，但3局攻守交換時還是提前退場休息。

賽後台灣隊總教練周宗志表示，陳致語被打到的地方是骨頭，還需要觀察一個晚上，看明天早上身體的狀況如何，另外一名外野手邱鑫預賽與巴拿馬隊比賽，守備折到左手小拇指、盜壘又再次撞到。

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周宗志表示，大會有安排邱鑫照X光、沒有傷到骨頭，但邱鑫目前手還是蠻腫脹的，最壞的狀況，下一場與韓國隊的比賽，2個外野手都沒有辦法出賽。

台灣隊複賽第2戰將於17日凌晨0時30分與韓國隊交手，預計派出今年中職選秀首輪富邦悍將指名好手黃保羅擔任先發投手，黃保羅預賽也有先發1場對義大利，總計投5局被敲2支安打，投出7次三振、1次保送，失掉1分責失分、拿下勝投。（編輯：郭諭儒）1110916