7局8K無失分 大谷翔平自己打回本季第13勝

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發7局，送出8次三振無失分，並在1下打回球隊此役獲得的第1分，率天使2比1擊退水手，收下個人本季第13勝。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰西雅圖水手，大谷翔平今擔任天使先發投手，並打先發第3棒。

這場比賽，天使靠大谷翔平1局下半的二壘安打先聲奪人，取得1比0領先；4下大谷翔平獲保送，隨後跑回天使第2分，助球隊2比0領先水手。

在大谷翔平壓制下，水手前7局一分未得，直到8上才靠特拉梅爾（Taylor Trammell）的陽春砲拿下分數，但天使最終仍以1分之差拿下勝利。

大谷翔平今天用107球投7局，送出8次三振，只有1個保送，僅被敲出3支零星安打無失分，在球隊贏球後，收下個人本季第13勝，防禦率下降到2.43。

打擊上，大谷翔平此役兩打數1安打，有1分打點，自己也跑回1分，另外獲得1次保送，目前的打擊率是2成66。

天使此役雖然贏球，目前戰績63勝82敗，但今年勝率早已確定不到5成，這是他們連續7年勝率未過半。至於上次天使打進季後賽，已是2014年的事了。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110918