列特博成立甲組社會隊 看見棒球員不同特質

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列特博生技支持國內棒球運動，19日記者會上正式宣告列特博甲組社會隊成立，總經理兼球員戴極昇（右）表示，目前球員組成有6、7成是公司員工，希望能爭取「666甲組成棒對抗賽」門票。左為中華民國棒球協會理事長辜仲諒。中央社記者謝靜雯攝 111年9月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）列特博甲組社會隊正式成立讓國內社會隊規模增加至11隊，總經理戴極昇看到棒球員不同的特質，不挑工作、不輕易放棄，所以創造了新的可能，也希望能爭取「666甲組成棒對抗賽」門票。

列特博生技支持國內棒球運動，今天記者會上正式宣告列特博甲組社會隊成立，由林力偉擔任總教練，目前球員超過20人。

列特博生技總經理兼球員戴極昇表示，目前球員組成有6、7成是公司員工，部分是建教合作的學生，大概每天下午4時左右就會去訓練，包括私人訓練場或者與萬能科技大學棒球隊打訓練賽。

戴極昇表示，教練團會比較辛苦，球員在公司分屬不同的部門，他們需要去掌握球員的狀況，球員在公司中負責的業務很多樣，列特博是國內著名的核酸篩檢相關生技公司，有些球員需要支援醫院後勤業務，機器調校、安裝，還有球員是歸屬認證服務部門等。

戴極昇提到，球員進到公司都有完善的培訓，客戶對員工兼球員的身份也都很有興趣，有時候都會問：「什麼時候可以看到你們在電視上打球？」但他也點出，打球和工作間如何找到平衡也是重點，員工必須要幫企業增加產值，才能讓公司永續經營。

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被問起從棒球員身上看到了什麼不同的特質，戴極昇表示「不挑工作」，現在少子化，年輕人對科系設定很侷限，戴極昇表示，有不斷的教育他們，不要被體育人的框架侷限，也提到棒球最難得的精神就是不放棄，不放棄任何可能，才能創造新的可能。

列特博目前正在打桃園盃棒球賽，打完4場比賽戰績2勝2敗，戴極昇表示，接下來年底的爆米花棒球聯盟是重頭戲，希望可以打出好成績，擠進前6名、搶下明年「666甲組成棒對抗賽」門票。（編輯：屈享平）1110919