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狂威將回一軍 楊彬、楊晉豪放入季後賽觀察名單

2022/9/20 20:51（9/20 20:56 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊手握季後賽門票，總教練曾豪駒（圖）20日透露，先前從富邦悍將隊交易來的投手楊彬、野手楊晉豪會放入季後賽觀察名單。中央社記者謝靜雯攝 111年9月20日
中華職棒樂天桃猿隊手握季後賽門票，總教練曾豪駒（圖）20日透露，先前從富邦悍將隊交易來的投手楊彬、野手楊晉豪會放入季後賽觀察名單。中央社記者謝靜雯攝 111年9月20日
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（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中職樂天桃猿隊洋投狂威本週會回一軍先發輪值，霸林爵甲溝炎已經處理的差不多，這2天會進牛棚練投；總教練曾豪駒今天透露，楊彬和楊晉豪也會放入季後賽觀察名單。

中華職棒樂天桃猿隊洋投狂威先前狀況不理想、8日下二軍，曾豪駒表示，狂威本週就會回到一軍先發輪值，霸林爵15日因為甲溝炎下二軍，目前已經處理的差不多了，這2天會開始練投。

桃猿隊跟富邦悍將隊交易換來投手楊彬，目前為止2場先發出賽都是優質先發、拿下2連勝，曾豪駒表示，楊彬本週還會持續先發。

狂威、霸林爵歸隊之後，加上洋投必贏多，本土先發則有楊彬，另外還有黃子鵬、曾仁和、翁瑋均，先發輪值算是充裕。

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曾豪駒表示，先發投手人選多，出賽場次就可以拉長一點，還是要讓他們都維持出賽感覺，翁瑋均出賽設定間隔時間會比較長，就需要有人補進去。

除了楊彬外，桃猿隊另外一名從悍將交易來的野手楊晉豪表現也不錯，桃猿隊已經有季後賽門票，被問起會不會把楊彬和楊晉豪帶入季後賽，曾豪駒表示，會列入參考名單，接下來還有20幾場比賽，也會觀察他們是不是符合球隊的戰力需求。（編輯：陳政偉）1110920

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