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壽星陳仕朋6局優質先發勝投 悍將擊敗龍隊[影]

2022/9/20 22:59（9/20 23:12 更新）
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中職富邦悍將隊20日與味全龍隊交手，悍將隊投手陳仕朋（圖）投6局失1分優質先發，率隊以3比2奪勝，25歲生日當天先發勝投、為中職史上第17次，也拿下單場MVP。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月20日
中職富邦悍將隊20日與味全龍隊交手，悍將隊投手陳仕朋（圖）投6局失1分優質先發，率隊以3比2奪勝，25歲生日當天先發勝投、為中職史上第17次，也拿下單場MVP。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月20日
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊今天與味全龍隊交手，悍將隊投手陳仕朋今天過25歲生日，投6局失1分優質先發，率隊以3比2擊敗味全龍隊，生日當天先發勝投、為中職史上第17次，也拿下單場MVP。

中華職棒富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰味全龍隊，悍將派出今日壽星投手陳仕朋先發，陳仕朋前5局展現壓制力、沒有失掉分數，6局遭張政禹敲出安打，1人出局後再被谷德溫敲出安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

悍將隊今天2局有攻勢，1人出局後高國麟、辛元旭接連敲出二壘打先拿1分，2人出局後于森旭二壘打送回第2分，王勝偉安打再添1分。

龍隊8局靠著蔣少宏安打、四壞保送、短打推進，谷德溫高飛犧牲打再追1分，追分不及、吞下敗仗。

陳仕朋今天總計用88球投6局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、沒有保送，失掉1分責失分，表現亮眼，拿下個人本季第6勝；生日當天先發勝為中職史上第17次，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：謝雅竹）1110920

影片來源：CPBL 中華職棒
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