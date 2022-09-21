更多編輯台推薦新聞：
研究估2060年全球3/4成人超重 醫療費、生產力損失衝擊全球經濟
國際

研究估2060年全球3/4成人超重 醫療費、生產力損失衝擊全球經濟

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花東鐵路搶修 台鐵花蓮至鳳林、富里至台東明天復駛
首頁 / 運動

建大輪胎盃高球賽首輪 4女將同繳69桿並列領先

2022/9/21 19:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北21日電）2022建大輪胎盃女子高球賽今天進行首輪較量，包括張瑄屏、林善葳、王莉甯和陳宇茹等4人，同以低於標準桿3桿的69桿繳卡，暫時並列領先。

總獎金新台幣300萬元的建大輪胎盃，今天在台豐高爾夫俱樂部點燃戰火，由於上午天氣穩定，有助選手發揮，張瑄屏與陳宇茹雙雙打出3鳥、無柏忌的演出，暫時攻占領先榜之首。

張瑄屏表示，今天發揮很平均，有幾洞算救得很漂亮，沒多花掉桿數，不過也有2、3個洞推桿錯失博蒂，此外今天5桿長洞都沒抓到小鳥比較可惜。

去年張瑄屏在這場比賽的第2回合打，曾打出驚人的62桿，並改寫台豐球場最低桿數紀錄，今年舊地重遊，她透露果嶺上坡和下坡的速度差稍稍明顯一點，「上果嶺的那一桿要放在比較好打的位置，今天還好沒有刁難自己。」

同組出發的林善葳和王莉甯，今天賺得雖多，花得也不少，兩人都打下6鳥，卻也都吞下3個柏忌，也都一起站上領先排頭。

尋求衛冕的紐西蘭籍女將洪玉霖，首輪打得不太順手，第3洞起連吞了3個柏忌打壞行情，而且前11洞沒有任何博蒂進帳，最後僅繳出高於標準2桿的74桿，暫時並列19名。（編輯：陳政偉）1110921

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族