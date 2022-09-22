江漢聲彭誠浩長年奉獻基層 獲體育傳炬終身成就獎

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（中央社記者龍柏安台北22日電）為表彰長年奉獻學校體育的團體組織與個人，體育署將於9月29日舉行傳炬獎頒獎典禮，前大專體總會長江漢聲與WBSC第一副會長彭誠浩，雙雙獲得終身成就獎。

111年度體育署學校體育傳炬獎將於9月29日在張榮發基金會國際會議廳舉辦頒獎典禮，最終評選出團體類獎項20個單位及個人獎項21人，涵蓋教學傑出獎、活動貢獻獎、運動教練獎、學校體育奉獻獎與終身成就獎等。

體育署學校體育組組長蔡忠益今天在例行記者會上表示，傳炬獎象徵著體育人精神，一棒接一棒的傳承，也是表彰長年奉獻基層體育人士，今年終身成就獎的得獎人包括現任輔仁大學校長江漢聲，以及中華棒協榮譽理事長彭誠浩。

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擁有醫學背景的江漢聲，在擔任大專體總會長期間，曾成功爭辦到2017台北世界大學運動會，這也是台灣體壇騰飛的關鍵，接下來包括2018雅加達亞運，以及去年東京奧運，台灣都有亮眼佳績。

曾任亞洲棒球總會會長的彭誠浩，則是台灣基層棒球的重要推手，20年來共爭取50項國際重要棒球賽事在台舉辦，今年他卸下世界棒壘球總會（WBSC）副會長一職，也獲頒最高榮譽勳章，無論對台灣還是對世界棒球的發展，都有卓越貢獻。（編輯：張雅淨）1110922