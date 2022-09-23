決勝期谷毛唯嘉連拿5分 跨聯盟賽獵鷹勝裕隆晉8強

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台南台鋼獵鷹今天靠著新秀谷毛唯嘉攻下全隊最高的18分，包括第4節最後1分15秒內連拿5分，率隊82比77擊敗傳統勁旅裕隆納智捷，晉級跨聯盟邀請賽8強。

由中華籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽，找來P. LEAGUE+、台灣運彩xT1聯盟與SBL超級籃球聯賽等3大籃球聯盟球隊參賽，加上中華男籃培訓隊等，共計12支球隊在台北和平籃球館進行熱戰。

台鋼獵鷹上季在T1聯盟戰績排名墊底，季外積極補強，透過選秀會網羅年輕新秀，也在跨聯盟邀請賽打出全新面貌，在苦吞2連敗後逆勢拉出3連勝，也順利躋身最終8強。

獵鷹開局暖機稍慢，上半場最多落後13分，半場打完也以37比48處於下風，第3節台鋼拉出一波20比9攻勢成功收復失土，也將比分扳平。

決勝節戰況陷入拉鋸，獵鷹在比賽結束前最後1分15秒，靠著谷毛唯嘉飆進關鍵三分球，將領先擴大至5分，加上他操刀兩罰也順利命中，率隊拿下近來的3連勝。

谷毛唯嘉攻下全隊最高的18分、6助攻與3抄截，本季轉戰獵鷹的後衛李漢昇也有17分、5助攻的精彩表現，賽後他強調，自己的身分是控衛，幫助隊友仍是第一優先，其次才是自己的得分。

對於下半場逆轉關鍵，李漢昇則表示中場休息時，教練團仍不斷給他們信心，也希望球員要勇於出手，「我們就是調整好心態，把握每一次的出手。」（編輯：張芷瑄）1110923