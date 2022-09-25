賈吉4場未開轟 洋基6連勝美聯東區封王再近一步

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（中央社紐約24日綜合外電報導）MLB紐約洋基強打賈吉今天連4場未開轟，全壘打數停在60轟，但洋基終場仍以7比5贏球，距離2019年來首次在美聯東區封王越來越近。

美聯社報導，賈吉（Aaron Judge）今天3支0，有2次遭到三振，另獲得1次保送。

他20日晚間敲出本季第60轟之後已連4場未開轟，想追平馬瑞斯（Roger Maris）高懸61年的單季61轟美聯紀錄還得再等等。

兩隊此役你來我往，互有領先。1局下洋基先馳得點後，紅襪2局上馬上還以顏色，以3比1超前。洋基2下再添1分後，4局下靠2分攻勢反超，但6、7兩局又被紅襪各添1分追平比數。

直到7局下黎卓（Anthony Rizzo）轟出兩分砲打破5比5僵局，紅襪8、9兩局反攻無力，勝負就此底定。

洋基連6場贏球，目前93勝已經超過去年勝場數，以8.5場勝差穩居美聯東區龍頭。

賈吉最近幾場棒子熄火，打擊率也掉到3成14，讓紅襪的柏格茨（Xander Bogaerts）以3成15暫居美聯打擊王。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110925