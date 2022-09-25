日職養樂多隊央聯2連霸 村上宗隆連9戰未開轟

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本職棒中央聯盟（央聯）養樂多燕子隊今天在主場神宮球場出戰橫濱DeNA海灣之星，在第9局得1分，最終以1比0奪勝，隊史第2次完成中央聯盟2連霸。

日本讀賣新聞報導，養樂多隊今天在賽前封王魔術數字降到2，對上央聯排名第2的橫濱DeNA海灣之星，雙方到第8局都未得分，養樂多隊在9局下，由洋將歐蘇納（Jose Osuna）擊出內野安打，中村悠平犧牲觸擊，丸山和郁揮出再見安打，最終以1比0獲勝。

這是養樂多隊繼1992、1993年球季後，隊史第2次達成央聯2連霸。養樂多隊連續2年從最後名次開始急起直追達成2連霸。

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養樂多隊第四棒打者、22歲的村上宗隆本季擊出平1964年王貞治（讀賣巨人）55支全壘打的紀錄，拉抬全隊士氣。村上今天4次打數掛零，兩次被三振。本月13日他對巨人隊一役追平王貞治單季55支全壘打紀錄後，連9場比賽未擊出全壘打，總計30次打數僅3支安打。

日本產經新聞報導，養樂多隊監督高津臣吾就任第3年，率隊第2度奪冠。打線軸心內野手村上宗隆引領全隊士氣。村上目前打擊率、全壘打、打點132分都在央聯排名第1，今年例行賽只剩最後6戰，何時開轟仍是焦點。（編輯：周永捷）1110925