培訓隊打跨聯盟籃球賽有收穫 第4節反撲證明價值

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台灣男籃培訓隊26日在跨聯盟籃球邀請賽4強賽以78比87不敵新北中信特攻，培訓隊林信寬（左）說，團隊沒有因為比分被拉開而氣餒，儘管輸球，但仍享受這場比賽。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣男籃培訓隊今天跨聯盟籃球邀請賽4強賽以78比87不敵新北中信特攻，教頭桑茂森說，培訓隊這次最大收穫就是提前面對職業隊洗禮，而4強賽第4節反撲，也證明培訓隊自身價值。

跨聯盟籃球邀請賽4強賽今天在台北和平籃球館登場，培訓隊這次預賽拿下4勝1敗，以分組第2前進8強，8強賽再以95比79淘汰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅。

不過，台灣男籃培訓隊4強賽未能阻止T1聯盟中信特攻阿巴西攻勢，最終以78比87敗下陣來，明天將跟台南台鋼獵鷹與台啤英熊之間輸球的一方爭奪季軍。

培訓隊教頭桑茂森賽後表示，培訓隊從組訓到明天賽事結束，前後僅約37天，當初希望能培養未來台灣隊接班人，很開心球員願意接受挑戰，承受他所給予的壓力，並完成前進4強的目標。

桑茂森認為，對球員而言，最大學習和收穫就是能提早面對職業隊洗禮，而能挺進4強，證明球員有往上挑戰的能力，他說：「我們能夠站在這裡，已經淘汰8支球隊，而且都是職業隊，希望提醒他們，無論面對對手帶來的挫折和阻礙都能正面看待。」

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培訓隊第3節曾落後超過20分，第4節展現韌性，一度追成8分差，也獲得桑茂森肯定，他表示，第4節反撲也證明培訓隊的價值。

培訓隊林信寬此役攻下全隊最高21分，他指出，首節團隊防守、進攻上都做得不錯，跟中信特攻打成五五波，儘管第3節被拉開比分，「大家沒有因為被拉開而氣餒，仍然帶著笑容在場上打球，今天雖然輸球，但我很喜歡這樣氛圍，並享受這場比賽」。（編輯：張雅淨）1110926