青年盃舉重錦標賽 郭婞淳輕鬆包攬3金

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（中央社記者龍柏安台北27日電）相隔10個月，東京奧運金牌得主郭婞淳再次重返賽場，今天她在全國青年盃舉重錦標賽女子64公斤級，以抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤、輕鬆拿下3金。

台灣「舉重女神」郭婞淳在去年東京奧運摘金後，又於同年12月在烏茲別克舉行的世界舉重錦標賽，於女子59公斤級勇奪2金、1銀，並完成總和4連霸，接下來就始終處於休兵狀態。

郭婞淳今天在國立體大舉行的中華奧會100週年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽亮相，這除是她相隔10月後再次重返賽場，也是她本季首秀，吸引大批媒體到場觀賽。

郭婞淳的主戰場是59公斤級，不過為了準備年底世錦賽，這次青年盃她沒有刻意調整體重，則是選擇出戰64公斤級。

由於實力高出一大截，郭婞淳抓舉開把設定90公斤，出場時所有選手都已比賽結束，她連續撐起90、95與100公斤，3次試舉都是輕鬆過關，抓舉金牌提前入袋。

至於來到優勢的挺舉，郭婞淳同樣光是開把115公斤，就已把其他選手遙遙甩在身後，接下來她再連續撐起120與125公斤，也確定拿下挺舉與總和3金。（編輯：張芷瑄）1110927