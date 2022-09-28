PLG歸化球員身分認定 職籃工會：尊重經營專業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北28日電）職籃工會今天發表聲明，針對PLG近來歸化球員身分認定爭議表態，強調基於尊重經營決策專業，若聯盟決策可保障契約權益，並與時俱進維持產業競爭力，將會配合運作。

P. LEAGUE+聯盟今天召開董事會，針對包括戴維斯（Quincy Davis）與阿提諾（William Artino）等歸化球員出賽身分認定進行討論，盼透過規章制訂，讓未來歸化球員有一致性規範。

近來PLG歸化球員身分認定議題，引來球迷與網友抨擊，職籃球員工會今天發布聲明指出，早在7月理監事會就已提案討論，基於尊重經營決策專業立場，決議若聯盟決策可保障契約權益，並與時俱進維持產業競爭力，將配合運作。

不過職籃工會也強調，呼籲聯盟及各球團應「先落實規劃、再推動變化」，面對身分與制度的框架設定，應著眼於長期發展，避免因人設事的個案考量。

此外職籃工會也提到，若想將影響降至最低，也應考量制度設計是否對既有工作機會造成衝擊，以至影響既有契約精神，因此未來相關配套制度規劃若能與工會充分討論後再做出決定，將會更為妥適。

職籃工會並重申，仍會堅守保障運動員契約權利的立場，若針對賽務章程變動所衍伸的「調整事項爭議」，有任何不利於勞資公平的可能，工會都將透過國家法令授予的權限，依法協助選手釐清、排解及主張權利。（編輯：吳協昌）1110928