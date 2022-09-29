T1谷毛唯嘉放眼新人王 盼挑戰並超越前輩

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（中央社記者龍柏安台北29日電）T1聯盟台南台鋼獵鷹超級新秀谷毛唯嘉今天表示，新賽季他會嘗試角逐新人王獎項，面對聯盟裡其他如蔣淯安、林韋翰等頂級控衛，他盼望自己去挑戰、並超越這些前輩。

谷毛唯嘉是今年台灣運彩xT1聯盟選秀會由台鋼獵鷹在首輪指名的超級新秀，他在剛結束的跨聯盟籃球邀請賽出賽8場，場均出賽32分鐘，繳出20.9分、6.6助攻高水準的成績單。

今天在T1聯盟新賽季啟動記者會上，谷毛唯嘉被問到賽季目標，他罕見地喊出「新人王」，他承認：「其實高中、大學時期也都想過，只是那時我的上場時間比較少，相較於學生時期，現在我有更多的空間和時間。」

台鋼獵鷹總教練劉孟竹透露，谷毛唯嘉對自我的要求很高，也有不服輸的鬥志，總想把工作做到最好，聽到愛徒對新賽季的企圖心他很開心：「我們會給他足夠的時間，提供他必要的協助。」

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除總教練之外，台鋼獵鷹總經理錢韋成也透露，為給球員更多刺激和動力，之前球隊聚餐時，他就曾允諾：「只要谷毛拿下新人王，我自掏腰包加碼發獎金。」

谷毛唯嘉強調，新人王是對自己的期許，對於新賽季，他把目標分成短、中、長三期，上季獵鷹在聯盟墊底，今年大舉補強後，他希望短期是可以打好比賽、幫助球隊贏球，中期則是希望可以搶進季後賽，「終極目標當然是希望球隊可以奪得總冠軍。」（編輯：吳協昌）1110928