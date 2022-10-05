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NBA年度總經理調查 公鹿看好本季奪冠

2022/10/5 10:17（10/5 10:39 更新）
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NBA 4日公布的年度30支球隊總經理調查結果顯示，密爾瓦基公鹿最被看好成為本季總冠軍。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA 4日公布的年度30支球隊總經理調查結果顯示，密爾瓦基公鹿最被看好成為本季總冠軍。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布的年度30支球隊總經理調查結果顯示，密爾瓦基公鹿最被看好成為本季總冠軍。

法新社報導，公布在NBA.com官網的調查顯示，43%的總經理看好公鹿在2023年奪冠，尋求衛冕的金州勇士以25%位居第2，洛杉磯快艇21%。

上榜的還有波士頓塞爾蒂克，這支在2021-22年總冠軍系列賽中不敵勇士稱臣的球隊獲得11%總經理青睞。

而在誰能成為NBA年度最有價值球員（MVP）調查中，達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞「金童」唐西奇（Luka Doncic）以48%得票率排名第一。

公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）以34%得票率排第2；費城76人的恩比德（Joel Embiid）14%排第3；2022年總冠軍賽MVP得主柯瑞（Stephen Curry）僅獲1%。

在選擇1名球員作為建隊核心時，55%總經理選擇安特托昆博，45%選擇唐西奇。

NBA已連續21年舉行總經理年度調查，參與調查的總經理皆不得將票投給自己的球隊或球員。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111005

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