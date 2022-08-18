NBA公布新球季賽程 開幕戰勇士主場對決湖人

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NBA宣布2022-23年賽季將於10月18日開打，開幕戰對戰組合依序是76人作客塞爾蒂克，以及衛冕軍勇士主場迎戰湖人。圖左前為勇士隊柯瑞，圖右前為湖人隊詹姆斯。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布2022-23年賽季將於10月18日開打，開幕戰對戰組合依序是76人作客塞爾蒂克，以及衛冕軍勇士主場迎戰湖人。勇士將在這場開幕戰前舉行總冠軍戒指頒發儀式。

法新社報導，每支球隊將在明年4月9日前完成82場常規賽，並在4月15日季後賽開打前舉行附加賽，總冠軍賽則將於6月1日正式登場。

NBA耶誕大戰依循過去14年來慣例，將在耶誕節當天舉行5場比賽。首場比賽將由76人對陣尼克，接著依序為湖人出戰獨行俠、塞爾蒂克主場對決公鹿，以及首度參與大戰的灰熊強碰勇士，最後以太陽交手金塊結束大戰。

此外，NBA為鼓勵球迷參與美國期中選舉投票，11月8日投票當天並未安排任何比賽。

NBA新賽季也宣布恢復海外例行賽，12月17日熱火對戰馬刺的比賽將在墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）舉行，明年1月19日公牛和活塞將遠赴法國巴黎進行對決。

NBA新賽季例行賽中每支球隊的平均旅行里程預估將降至4萬1000英里，較上賽季減少近2000英里，將創下30支球隊每隊82場例行賽時代的最低紀錄。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110818