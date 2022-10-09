PLG陳范柏彥得18分卻傷退 勇士熱身賽擊退國王

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）P. LEAGUE+台北富邦勇士新秀陳范柏彥昨天熱身賽僅得7分，今天出戰新北國王一役，攻下18分，得分翻倍，但卻在第4節投進三分球後傷退，勇士最終以114比99勝出。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新球季將在11月5日揭開序幕，距離例行賽倒數不到一個月，6隊齊聚高雄鳳山體育館，今天展開第2天熱身賽賽程。

新北國王今天首度在熱身賽亮相，面對衛冕軍富邦勇士，國王隊排出洋將牧倫斯（Byron Mullens）、林金榜搭配3名年輕球員的陣容，開賽後國王隊簡祐哲、李威廷連續在三分線外開砲，助隊打出8比0攻勢，其中今年選秀第2輪獲選的李威廷更是火力全開，包辦球隊前15分中的8分。

富邦勇士新秀陳范柏彥首節表現也不遑多讓，攻下7分，加上次節中段洋將強森（Chris Johnson），上演灌籃秀，多次轟炸籃框，幫助勇士逆轉戰局，而上半場結束前國王牧倫斯關鍵補籃，57比57平手。

戰力完整的勇士隊下半場逐漸在多點開花攻勢下，拉開領先差距，尤其陣中幾名年輕球員表現都相當出色，包括陳范柏彥、簡廷兆兩名新秀在第4節也頂住球隊進攻火力。

不過，陳范柏彥也在比賽倒數3分鐘投進三分球後，不慎踩到防守者扭傷右腳，提前退場，但最終勇士仍以114比99收下2連勝。

對於陳范柏彥此役攻下18分、6籃板但卻提前傷退，富邦勇士助理教練吳永仁接受轉播單位訪問說：「其實新的球員進來就是多打比賽、多磨合，上一場比賽許哥（總教練許晉哲）對他求好心切，沒有關係，陳范柏彥平常訓練時文誠（蔡文誠）他們就會給很多經驗，垃圾話也不會少，他抗壓性應該是非常足的，他今天打得很好，可惜腳受傷，希望他早點康復。」

至於昨天擊敗新竹街口攻城獅的福爾摩沙台新夢想家，稍早出戰桃園璞園領航猿，在上季傷勢纏身的吳松蔚與今年新加入的盧冠良聯手投進9顆三分球領軍下，以108比88大勝領航猿。

對於上季受到傷勢纏身，出賽機會並不多，今天攻下15分的吳松蔚說：「因為去年受傷幾乎整季沒什麼機會上場，今年休賽季特別認真訓練，希望彌補腳受傷的狀況，今天教練給我滿多機會，隊友也幫我製造很多機會，也都有把握到。」（編輯：管中維）1111009