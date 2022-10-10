游霆崴好投悍將勝龍 王正棠敲3安拚業績

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中華職棒富邦悍將隊10日晚間在新莊球場迎戰味全龍隊，悍將先發投手游霆崴主投5局無失分，送出4次三振，助隊終場以3比0拿勝，游霆崴也拿下個人本季首勝與單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將今天與味全龍交手，悍將先發投手游霆崴當救火隊，先發5局無失分好投壓制，王正棠敲3安率隊以3比0拿勝。王正棠手感佳，總教練丘昌榮笑說，可能有個人目標要拚業績。

中華職棒富邦悍將隊在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，悍將隊由游霆崴先發，游霆崴本季先發、後援兩頭跑，此次頂替確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的投手李子強先發當「救火隊」，也投出好表現。

游霆崴今天展現壓制力，總計用87球投5局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，好投壓制拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊3局靠著保送、孔念恩安打推進，王正棠適時安打送回球團第一分，4局再靠著范國宸安打、滾地球，高國麟二壘打送回第2分，5局孔念恩率先敲出三壘打，林澤彬安打替球隊多添1分保險分。

悍將野手王正棠單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點，近9場比賽有8場單場至少雙安，手感維持得不錯。

悍將總教練丘昌榮開玩笑說：「可能在拚業績。」他解釋說王正棠這陣子穩定出賽，出賽場次夠，可能也有給自己設下目標。

悍將比賽1局打完王勝偉、申皓瑋都自打球退場，7局孔念恩遭觸身球保送也退場休息，王勝偉自打球打到左腳腳背，申皓瑋打到左腳小腿，退場後冰敷治療。

丘昌榮表示，龍隊先發投手布里悍的伸卡球投得好、不容易打，比較容易有這樣的狀況，目前看起來申皓瑋的脛骨比較腫，其他兩名傷兵狀況還好。（編輯：管中維）1111010

中職富邦悍將隊10日在新莊棒球場迎戰味全龍隊，悍將林澤彬（圖）5局敲安成功送回隊友，替球隊多添1分保險分。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

中華職棒富邦悍將隊10日在新莊棒球場交手味全龍隊，悍將孔念恩單場雙安，助隊終場以3比0贏得勝利。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

中職富邦悍將隊10日在新莊棒球場與味全龍隊交手，悍將野手王正棠（圖）敲3安，率隊以3比0拿勝；王正棠手感佳，總教練丘昌榮笑說，可能有個人目標要拚業績。中央社記者張新偉攝 111年10月10日