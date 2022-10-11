周青、古明政挑戰極限 8天完成中央山脈大縱走

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（中央社記者龍柏安台北11日電）歷經8天半的翻山越嶺，又在天候不佳、睡不飽的情況下，台灣越野路跑好手周青與古明政，成功完成中央山脈高山脊梁大縱走的壯舉，明年也將透過電影分享這趟不可思議的旅程。

由周青與古明政等人發起的「赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈」活動，兩人將挑戰在10天之內，從南湖北山出發，並抵達卑南主山，透過兩人與後勤補給團隊的通力合作，兩人只用了8天又16小時54分11秒，成功完成這項壯舉，而行政院政務委員張景森也一併參與了締造歷史的一刻。

周青與古明政從10月1日深夜出發，兩人在10月8日傍晚，成功完成中央山脈高山脊梁大縱走，抵達終點時天空還飄著雨，周青透露，這趟旅程他真的不想再去回想，「因為真的太苦了。」

周青說，這8天多他們每天睡不到3小時，甚至有一天才剛到營地，只睡了2小時又要出發，還碰上雨勢和低溫，甚至出現失溫的狀況。

古明政透露，山脈縱走在台灣不是第一次，不過他身為越野、冒險登山家，他想挑戰極限，既然選擇了中央山脈縱走，他要用不一樣的方式、不一樣的結果來完成。

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事實上，這項挑戰前期計畫就費時2年半，包括地形與路線都經多次研究與討論，活動總召王仁豪說，過去台灣登山界有類似嘗試，但約歷時14天才完成路線，這次「赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈」則創下攀登最多山頭、最高爬升、最長距離，卻耗費最少天數的一次。

王仁豪在臉書上解釋這個活動由來，當初最早是由古明政發想，周青則提出以越野跑，加上透過補給站方式完成，接下來又有導演楊守義的加入，才讓這個計畫開始啟動，而兩人的挑戰之旅也將剪接成紀錄片，預計明年上映。（編輯：張芷瑄）1111011