林佩璇自然健美奪冠拿資格卡 成台東首名職業選手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東女子健美好手林佩璇今天參加WNBF國際自然健美邀請公開賽，在女子形體組不分級拿下冠軍，並取得人生首張自然健美職業選手資格卡，成為台東健美職業選手第1人。

台東縣體育會健美委員會今天發布新聞稿表示，15日和16日在台北舉辦的第5屆WNBF國際邀請公開賽，不同以往職業卡資格賽事，主辦單位廣邀世界各地自然健美職業選手來台灣參賽，並舉辦職業賽事。林佩璇在業餘職業卡資格賽中取得職業卡，將於明天直接挑戰人生的第1場職業賽事。

林佩璇10日剛參加完111年全民運動會健美賽事，並在女子形體第1級拿下銅牌，賽後在她的備賽教練楊士緯做短暫調整後，於今天再度挑戰WNBF國際自然健美邀請公開賽，也不負眾望為自己取得人生的第1張自然健美職業選手資格卡，成為台東健美職業選手第一人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣體育會健美委員會主委陳俊宏表示，台東在健美運動人口來講，是極為少數的冷門項目，再加上台東民風保守，要一個女孩子穿著比基尼上台展現健身成果，對許多女孩子多半會卻步，這3年來，健美委員會在總幹事侯平勝積極推動下，不管在男子或女子選手的成績上，為10年來成績最好。

同時女子選手侯妤慈、林宇箴於9月受到體育署的邀請於台北小巨蛋Super star體育表演會展演，為國家推廣健美運動，實為台東之光。（編輯：陳政偉）1111015