MLB費城人12年後再闖國聯冠軍賽 馬許3分彈砲轟勇士[影]

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費城人隊15日擊敗勇士，在系列賽以3勝1負成績闖進國聯冠軍賽。（圖取自twitter.com/Phillies）

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（中央社費城15日綜合外電報導）MLB費城人靠馬許2下揮出3分砲一路領先，最終8比3擊敗勇士，並在系列賽以3勝1負成績闖進國聯冠軍賽，這是費城人2010年來首次有此成就。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟分區系列賽（NLDS）費城費城人與亞特蘭大勇士的系列賽，今天在費城人主場進行。賽前，費城人在系列賽以2比1領先去年世界大賽冠軍勇士。

馬許（Brandon Marsh）在2局下半揮出3分砲，讓費城人很快以3比0領先；3上勇士打者艾西亞（Orlando Arcia）雖揮出陽春全壘打，但費城人仍領先2分。

下個半局，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的場內全壘打帶起球隊士氣，讓費城人回到3分領先，也使他成為史上首位在季後賽擊出場內全壘打的捕手。

雖然歐爾森（Matt Olson）4上的陽春全壘打，再讓勇士將落後縮小到兩分差距，但費城人6下再度製造大局，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、 瑞爾穆托、哈波（Bryce Harper）都揮出帶有打點的安打，讓費城人以7比2將領先擴大到5分。

勇士的達諾（Travis d'Arnaud）7上揮出陽春全壘打， 哈波8下回敬一發陽春彈，最終費城人8比3贏球，並以系列賽3比1扳倒勇士，率先闖進國聯冠軍賽。

費城人在國聯冠軍賽的對手，將是聖地牙哥教士與洛杉磯道奇系列賽勝出的隊伍。目前，教士在系列賽以2比1握有聽牌優勢。

勇士無緣晉級，這意味著自紐約洋基1998年到2000年的3連霸後，再也沒有任何一隊能衛冕世界大賽冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111016