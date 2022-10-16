MLB教士單局海灌5分逆轉 淘汰道奇闖國聯冠軍賽[影]

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教士15日5比3逆轉贏球，在國聯分區系列賽以3比1淘汰道奇，繼1998年後再度闖進國聯冠軍戰。（圖取自twitter.com/Padres）

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（中央社聖地牙哥15日綜合外電報導）教士今天前6局都未能拿下分數，但7下一舉攻下5分逆轉戰局，最終5比3逆轉贏球，並在國聯分區系列賽以3比1淘汰道奇，繼1998年後再度闖進國聯冠軍戰。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟分區系列賽（NLDS）洛杉磯道奇與聖地牙哥教士之戰，例行賽拿下111勝，在全大聯盟排名第1的道奇，在打完前3場比賽後，意外以1比2落後，面臨遭淘汰的危機。

今天在教士主場進行的系列賽第4戰，在3上1出局後，貝茲（Mookie Betts）獲保送，下一棒的透納（Trea Turner）揮出二壘安打，弗利曼（Freddie Freeman）緊接著擊出右外野方向二壘安打，讓道奇取得2比0領先。

道奇7上首名打者貝茲獲保送，接著透納敲安、弗利曼挨了觸身球，道奇擠成滿壘後，史密斯（Will Smith）擊出高飛犧牲打，讓道奇3比0領先教士。

教士下個半局立刻展開反撲，首名打者普羅法（Jurickson Profar）獲保送上壘後，在諾拉（Austin Nola）揮出內野安打之際，回到本壘得分；下一棒金河成的二壘安打讓教士攻下第2分，蘇鐸（Juan Soto）再敲出帶有打點的安打，讓教士將比分扳平。

道奇兩出局後換投，企圖以左投的維西亞（Alex Vesia）壓制左打的克朗尼沃斯（Jake Cronenworth），不料仍被揮出中間方向的二壘安打，一口氣清光壘上跑者，讓教士因此取得5比3超前。

握有兩分領先的教士，9上推出從密爾瓦基釀酒人換來的終結者海德（Josh Hader）登板，他也充分展現自己的價值，連續三振3名道奇打者，成功幫助教士關門，讓球隊最後以2分之差收下勝利。

教士此役獲勝，以3比1淘汰道奇，將與費城費城人爭奪世界大賽門票。費城人今天稍早，以3比1淘汰去年世界大賽冠軍亞特蘭大勇士。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111016