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MLB太空人橫掃水手 潘尼亞18上開轟率隊晉美聯冠軍賽[影]

2022/10/16 10:54（10/16 11:27 更新）
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MLB太空人、水手兩隊15日比賽僵持17局，太空人靠潘尼亞（前）18局上的陽春砲獲勝，在系列賽以3比0橫掃水手，闖進美聯冠軍賽。（美聯社）
MLB太空人、水手兩隊15日比賽僵持17局，太空人靠潘尼亞（前）18局上的陽春砲獲勝，在系列賽以3比0橫掃水手，闖進美聯冠軍賽。（美聯社）
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（中央社西雅圖15日綜合外電報導）MLB太空人、水手今天以0比0僵持了17局，太空人靠潘尼亞18局上的陽春砲，才在相當於打了兩場比賽後，艱苦以1比0獲勝，在系列賽以3比0橫掃水手，闖進美聯冠軍賽。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）休士頓太空人與西雅圖水手之戰，2017年世界大賽冠軍太空人在打完前兩場後，以2比0取得聽牌優勢。

水手此役回到主場，派出今年剛上大聯盟的大物新秀柯比（George Kirby）先發，太空人則由2017年冠軍成員、當年也入選明星賽的麥卡勒（Lance McCullers Jr.）迎戰。

柯比今天投7局，送出5次三振、沒有保送，被擊出6支安打無失分；麥卡勒的表現不惶多讓，投6局有7次三振、2個保送，僅被敲出兩支零星安打無失分。

兩隊先發投手表現精采，後援投手群也能有效壓制，讓雙方9局打完0比0僵持，也將比賽帶進延長。

延長賽中，雙方仍遲遲無法攻下分數，前15局兩隊都沒能得分，創下MLB季後賽史上，兩隊單場比賽未得分局數最長的紀錄。先前的紀錄是在今年的美聯外卡系列賽所締造，當時克里夫蘭守護者與坦帕灣光芒一路僵持，守護者在15局下半靠龔薩雷茲（Oscar Gonzalez）的再見全壘打，驚險以1比0獲勝，並以系列賽2比0的成績擊敗光芒，闖進到美聯分區系列賽。

這個紀錄一直延續到17局結束，太空人18上首名打者潘尼亞（Jeremy Pena）在滿球數的情況下，將對手一記時速88.1英里的四縫線速球轟出中外野全壘打牆，讓太空人先馳得點，以1比0領先，也終結雙方17局的得分乾旱期。

水手18局下未能得分，最終太空人以1分之差險勝，並以3連勝之姿闖進美聯冠軍賽。太空人接下來將與紐約洋基和克里夫蘭守護者系列賽的勝方，爭奪世界大賽的門票。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111016

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