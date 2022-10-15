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MLB教士險勝道奇 國聯分區系列賽聽牌

2022/10/15 14:27（10/15 14:35 更新）
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（中央社聖地牙哥14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士先發投手史奈爾今天主投5.1局僅失1分，加上葛里向轟出陽春砲助攻，教士終場2比1擊敗洛杉磯道奇，在國聯分區系列賽以2比1領先「聽牌」。

教士1局下靠著蘇鐸（Juan Soto）和克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）敲出安打先馳得點。葛里向（Trent Grisham）4局下揮出一支陽春全壘打，助教士2比0領先。

道奇5局上靠著貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打追回1分，但之後沒再進帳，終場以1分之差敗北。

史奈爾（Blake Snell）今天先發5.1局，被敲5支安打，另有6次三振、2次保送，加上4名後援投手守成，史奈爾最後拿下勝投。

道奇投手岡索林（Tony Gonsolin）僅先發1.1局失1分就退場，最後承擔敗投。

教士在5戰3勝制的國家聯盟分區系列賽（NLDS）以2比1領先，明天再下一城就能晉級國聯冠軍戰。教士上次打進國聯冠軍戰是在1998年。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1111015

影片來源：MLB
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