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MLB費城人9比1痛宰勇士 國聯分區系列賽聽牌[影]

2022/10/15 13:15（10/15 13:35 更新）
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MLB國聯分區系列賽第3戰，費城人以9比1擊潰亞特蘭大勇士，讓衛冕軍勇士瀕臨淘汰邊緣。圖為霍斯金斯（前右）揮出3分全壘打，與史托特（前左）開心慶祝。（圖取自twitter.com/Phillies）
MLB國聯分區系列賽第3戰，費城人以9比1擊潰亞特蘭大勇士，讓衛冕軍勇士瀕臨淘汰邊緣。圖為霍斯金斯（前右）揮出3分全壘打，與史托特（前左）開心慶祝。（圖取自twitter.com/Phillies）
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（中央社費城14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國聯分區系列賽第3戰，費城人重砲手霍斯金斯（Rhys Hoskins）與哈波（Bryce Harper）雙雙開轟，率隊以9比1擊潰亞特蘭大勇士，讓衛冕軍勇士瀕臨淘汰邊緣。

費城費城人是自2011年來首度打進季後賽，在5戰3勝制的國家聯盟分區系列賽（NLDS）取得2比1領先優勢，明天有望在主場取得勝利。

費城人自2010年起就沒有晉級過國聯冠軍系列賽，自2009年起沒有打進過世界大賽，上次贏得世界大賽冠軍是在2008年。

今天3局下，史托特（Bryson Stott）擊出二壘安打，助費城人先馳得點。霍斯金斯之後揮出3分全壘打，讓費城人取得4比0領先。

下一棒，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出安打站上一壘，接著哈波轟出2分砲，費城人比分拉大到6比0。

6局上，勇士的史萬森（Dansby Swanson）敲出二壘安打，在哈里斯（Michael Harris）擊出一壘安打時跑回本壘，幫勇士追回1分。

但費城人7局下攻勢再起，哈波敲出二壘安打送回隊友再添1分，卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）之後揮出一壘安打助兩名跑者奔回本壘得分，終場費城人以9比1勝出。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111015

影片來源：MLB
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