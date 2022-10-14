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MLB阿爾瓦雷茲超前轟創紀錄 太空人連勝水手聽牌[影]

2022/10/14 09:32（10/14 09:52 更新）
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MLB休士頓太空人強打阿爾瓦雷茲13日再度於關鍵時刻建功，6局下轟出超前2分砲，助球隊以4比2擊敗西雅圖水手。（圖取自facebook.com/Astros）
MLB休士頓太空人強打阿爾瓦雷茲13日再度於關鍵時刻建功，6局下轟出超前2分砲，助球隊以4比2擊敗西雅圖水手。（圖取自facebook.com/Astros）
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（中央社休士頓13日綜合外電報導）MLB休士頓太空人強打阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）今天再度於關鍵時刻建功，6局下轟出超前2分砲，助球隊以4比2擊敗西雅圖水手，在美聯分區系列賽拿下2連勝聽牌。

25歲古巴重砲阿爾瓦雷茲上一場在美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）首戰9局下半，從水手王牌芮伊（Robbie Ray）手中揮出再見3分砲，率領太空人以8比7逆轉贏球。

阿爾瓦雷茲今天6下又從水手先發投手卡斯蒂約（Luis Castillo）手裡敲出超前2分砲，布萊格曼（Alex Bregman）8下一支一壘安打，送回隊友再添1分保險分，太空人終場以2分之差獲勝，在5戰3勝制的美聯分區系列賽取得2比0領先。

「今日美國報」（USA Today）報導，阿爾瓦雷茲成為大聯盟史上首位在季後賽連續兩場比賽先敲再見轟、然後又擊出超前轟的球員。

兩隊15日下午（台北時間16日清晨）將移師西雅圖打第3戰。

太空人將派出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，迎戰水手新秀投手柯比（George Kirby）。太空人再下一城就能連續6年挺進美聯冠軍系列賽。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111014

影片來源：MLB
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