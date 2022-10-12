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MLB魏蘭德狂丟6分逃敗 太空人砲轟芮伊向水手說再見[影]

2022/10/12 09:05（10/12 09:18 更新）
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MLB太空人、水手美聯分區系列賽首戰，太空人阿爾瓦雷茲9下揮出再見3分砲，率隊8比7逆轉贏球。（圖取自twitter.com/MLB）
MLB太空人、水手美聯分區系列賽首戰，太空人阿爾瓦雷茲9下揮出再見3分砲，率隊8比7逆轉贏球。（圖取自twitter.com/MLB）
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（中央社休士頓11日綜合外電報導）MLB太空人、水手美聯分區系列賽首戰，兩隊賽揚強投同場落難，太空人先發的魏蘭德投4局狂丟6分，但阿爾瓦雷茲9下從水手王牌芮伊手中揮出再見3分砲，率隊8比7逆轉贏球。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）休士頓太空人與西雅圖水手的比賽，今天在太空人主場揭開序幕，太空人派出兩度奪下賽揚獎的王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）掛帥先發。

但魏蘭德此役只投4局，就被敲出1支全壘打在內的10支安打，丟掉6分全是自責分，退場時球隊還落後給水手。

魏蘭德在此役的1局上半就因拉利（Cal Raleigh）帶有打點的安打掉分，2上再遭羅德里格斯（Julio Rodriguez）的二壘安打，及佛蘭斯（Ty France）的一壘安打狙擊，一共再掉3分。

阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）3下給了魏蘭德火力支援，他的1支二壘安打讓太空人追回兩分，但仍以2比4落後。

但魏蘭德的惡夢還沒結束，4上先被克勞佛（J.P. Crawford）敲出陽春砲，再被佛蘭斯的安打掃回1分，讓球隊陷入2比6的落後局面。

古利爾（Yuli Gurriel）4下的陽春彈讓太空人追回1分，但斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）7下的陽春砲讓水手再度領先4分。

8上布萊格曼（Alex Bregman）擊出兩分砲讓太空人將落後縮小到剩下2分，9下兩出局、兩人在壘的情況下，水手推出去年拿下美聯賽揚獎的王牌芮伊（Robbie Ray）關門，企圖收下比賽勝利，不料他投出的第2球就被阿爾瓦雷茲轟成右外野方向438英尺的大號再見3分全壘打，讓太空人以1分之差驚險收下勝利。

魏蘭德、芮伊兩名強投今天都遭砲轟，但魏蘭德在隊友火力支援下，幸運躲過敗投；芮伊則是1個人都沒解決，就因挨了再見3分砲吞敗。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111012

影片來源：MLB
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