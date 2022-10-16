MLB龔薩雷茲再見安 守護者勝洋基分區系列賽聽牌[影]

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守護者15日以6比5驚險收下勝利，並在美聯分區系列賽2比1領先洋基。（圖取自twitter.com/CleGuardians）

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（中央社克里夫蘭15日綜合外電報導）包括賈吉的兩分砲在內，洋基今天一共揮出3支全壘打，但守護者在9下反撲，並靠龔薩雷茲敲出兩分打點的再見安打，以6比5驚險收下勝利，並在美聯分區系列賽2比1領先洋基。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）紐約洋基與克里夫蘭守護者的系列賽打完兩戰後，雙方1比1戰成平手，今天兩隊在守護者主場進行第3戰，贏球的一方將能率先聽牌。

守護者1局下半靠內勒（Josh Naylor）的安打先馳得點，2下再利用史帝芬關（Steven Kwan）的安打進帳第2分，在前兩局打完以2比0領先。

今年例行賽轟出62支全壘打，締造美聯新紀錄的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），前兩戰8打數無安打，還苦吞7次三振，打擊狀態十分低迷。

此役的1上賈吉又遭三振，但3上他將對手一記94英里的四縫線速球，揮成中外野方向449英尺遠的特大號兩分砲，一棒替洋基扳平比數；5上卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）右外野方向的兩分彈，則讓洋基4比2超前。

布瑞南（Will Brennan）6下敲出帶有打點的安打，讓守護者將落後縮小到剩下1分；但貝德（Harrison Bader）下個半局中左外野方向的陽春砲，讓洋基再以5比3取得兩分領先。

9下1出局後，史卓（Myles Straw）、史帝芬關兩支安打串連，守護者攻佔二、三壘，羅沙里歐（Amed Rosario）適時揮出帶有打點的安打，讓守護者追到剩下1分差距。

在拉米雷斯（Jose Ramirez）敲安、守護者兩出局攻佔滿壘的情況下，龔薩雷茲（Oscar Gonzalez） 擊出兩分打點再見安打，讓守護者1分之差氣走洋基，並在系列賽以2比1取得聽牌優勢。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111016