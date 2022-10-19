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陳傑憲開轟3安4打點當MVP 郭阜林再見安獅勝猿

2022/10/19 22:32
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手，獅隊打線發揮，陳傑憲、林安可都開轟，獅隊9局下靠著郭阜林再見安打以7比6拿下勝利，陳傑憲3安4打點拿下單場MVP。

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，桃猿1局上靠著廖健富2分砲取得領先，獅隊1局下陳傑憲開轟、敲出追平比數2分砲，林安可補上陽春砲、幫助球隊超前比數。

桃猿隊2局靠著林承飛二壘打、嚴宏鈞安打送回追平分，3局陳晨威安打、短打推進，再靠著林立安打、保送、陳俊秀高飛犧牲打送回超前分。

獅隊5局下再起攻勢，林靖凱遭觸身球保送，唐肇廷、羅薩接連安打添分，再度扳平比數，再靠著失誤、陳傑憲三壘打，一棒送回2分、幫助球隊要回領先。

桃猿隊7局追回1分，9局上靠著接連安打、林承飛高飛犧牲打再度扳平比數；獅隊9局下反攻，邱智呈敲安，1人出局後陳傑憲安打推進，林安可獲得故意四壞保送，郭阜林敲出再見安，率隊拿下勝利。

陳傑憲今天手感火燙，單場3安、個人本季第6轟出爐，貢獻4分打點，差1支二壘打就可以完成完全打擊紀錄，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：張芷瑄）1111019

陳傑憲
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林安可
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