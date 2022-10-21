更多編輯台推薦新聞：
59歲羅維銘刷新紀錄 連兩年5千公里超馬挑戰成功
運動

59歲羅維銘刷新紀錄 連兩年5千公里超馬挑戰成功

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

布萊格曼3分砲轟垮洋基 太空人美聯冠軍賽2連勝[影]

2022/10/21 11:19（10/21 12:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
太空人先發投手巴爾德斯20日投7局，送出9次三振但沒有保送，被打出4支零星安打，雖掉了兩分，但都非自責分，幫助球隊拿下勝利，自己也獲勝投。（圖取自twitter.com/astros）
太空人先發投手巴爾德斯20日投7局，送出9次三振但沒有保送，被打出4支零星安打，雖掉了兩分，但都非自責分，幫助球隊拿下勝利，自己也獲勝投。（圖取自twitter.com/astros）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓20日綜合外電報導）MLB太空人今天靠布萊格曼轟出一發3分砲，加上先發投手巴爾德斯繳出7局只失2分的優質先發，以3比2擊退洋基拿下2連勝，在美聯冠軍賽以2比0領先。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）昨天首戰，休士頓太空人靠著3支全壘打，以及王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）繳出6局、11次三振、僅失1分的好表現，以4比2擊敗紐約洋基，在系列賽取得1比0領先。

兩隊今天打第2戰，地主太空人在3局下半發動攻勢，首名打者馬多納多（Martin Maldonado）挨了觸身球上壘，1出局後潘尼亞（Jeremy Pena）敲出安打，布萊格曼（Alex Bregman）在兩出局、球數2好1壞的情況下，將對手一記時速97.4英里的四縫線速球轟成左外野方向的3分砲，助太空人3比0領先。

洋基4上首名打者賈吉（Aaron Judge）敲安，史丹頓（Giancarlo Stanton）也靠對手失誤上壘；在黎卓（Anthony Rizzo）擊出滾地球出局之際，賈吉奔回本壘讓洋基首開紀錄；下一棒的托瑞斯（Gleyber Torres）適時擊出安打，讓洋基再下一城，也讓兩隊剩下1分差距。

雙方之後未再得分，太空人最終就以1分之差險勝，在主場拿下2連勝，也於7戰4勝制的美聯冠軍賽以2比0領先洋基。接下來第3戰將於22日傍晚（台灣時間23日清晨）移師洋基主場進行。

太空人先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）今天投7局，送出9次三振但沒有保送，被打出4支零星安打，雖掉了兩分，但都非自責分，幫助球隊拿下勝利，自己也獲勝投。

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）今天投5.1局，有6次三振、1個保送，被打5支安打，當中包含1發致命的3分砲，丟掉3分都是自責分，是球隊輸球關鍵之一，也讓他承擔敗投。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111021

影片來源：MLB
延伸閱讀
影片／MLB太空人4比2勝洋基 美聯冠軍系列賽開紅盤影片／MLB史丹頓、賈吉開轟 洋基擊沉守護者闖美聯冠軍賽特派專欄 留還是走 洋基「法官」賈吉的生涯十字路口影片／MLB費城人12年後再闖國聯冠軍賽 馬許3分彈砲轟勇士
紐約洋基
柯爾好投貝德兩分砲 洋基分區系列賽扳平守護者[影]MLB龔薩雷茲再見安 守護者勝洋基分區系列賽聽牌[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
MLB太空人4比2勝洋基 美聯冠軍系列賽開紅盤[影]