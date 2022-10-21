布萊格曼3分砲轟垮洋基 太空人美聯冠軍賽2連勝[影]

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太空人先發投手巴爾德斯20日投7局，送出9次三振但沒有保送，被打出4支零星安打，雖掉了兩分，但都非自責分，幫助球隊拿下勝利，自己也獲勝投。（圖取自twitter.com/astros）

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（中央社休士頓20日綜合外電報導）MLB太空人今天靠布萊格曼轟出一發3分砲，加上先發投手巴爾德斯繳出7局只失2分的優質先發，以3比2擊退洋基拿下2連勝，在美聯冠軍賽以2比0領先。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）昨天首戰，休士頓太空人靠著3支全壘打，以及王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）繳出6局、11次三振、僅失1分的好表現，以4比2擊敗紐約洋基，在系列賽取得1比0領先。

兩隊今天打第2戰，地主太空人在3局下半發動攻勢，首名打者馬多納多（Martin Maldonado）挨了觸身球上壘，1出局後潘尼亞（Jeremy Pena）敲出安打，布萊格曼（Alex Bregman）在兩出局、球數2好1壞的情況下，將對手一記時速97.4英里的四縫線速球轟成左外野方向的3分砲，助太空人3比0領先。

洋基4上首名打者賈吉（Aaron Judge）敲安，史丹頓（Giancarlo Stanton）也靠對手失誤上壘；在黎卓（Anthony Rizzo）擊出滾地球出局之際，賈吉奔回本壘讓洋基首開紀錄；下一棒的托瑞斯（Gleyber Torres）適時擊出安打，讓洋基再下一城，也讓兩隊剩下1分差距。

雙方之後未再得分，太空人最終就以1分之差險勝，在主場拿下2連勝，也於7戰4勝制的美聯冠軍賽以2比0領先洋基。接下來第3戰將於22日傍晚（台灣時間23日清晨）移師洋基主場進行。

太空人先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）今天投7局，送出9次三振但沒有保送，被打出4支零星安打，雖掉了兩分，但都非自責分，幫助球隊拿下勝利，自己也獲勝投。

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）今天投5.1局，有6次三振、1個保送，被打5支安打，當中包含1發致命的3分砲，丟掉3分都是自責分，是球隊輸球關鍵之一，也讓他承擔敗投。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111021