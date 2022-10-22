NBA塔特姆和布朗聯手 塞爾蒂克滅熱火

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天以111比104擊敗邁阿密熱火，塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）延續前一場比賽的好手感，再度火力全開。

法新社報導，塞爾蒂克作客邁阿密擊敗東區對手熱火，塔特姆繼18日在開幕戰狂飆35分擊退費城76人後，今天又進帳29分。

18日也斬獲35分的布朗今天進攻表現大放異彩，也有28分貢獻。

塞爾蒂克共4名球員得分達雙位數，另外兩人為懷特（Derrick White）和威廉斯（Grand Williams），都拿10分。

邁阿密熱火以後衛赫洛（Tyler Herro）攻下全隊最高25分，阿德巴約（Bam Adebayo）和巴特勒（Jimmy Butler）則分別得19和18分。

塔特姆賽後接受ESPN訪問說：「我喜歡和熱火比賽，過去幾年我們兩隊的交手堪載史冊，他們讓你成為一個更好的球隊。」

「他們有光榮隊史，有很多偉大的球員和教練。他們從不放棄。因此，與這樣的球隊交手總是一個很好的考驗，因為你知道這將是一場激戰。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111022