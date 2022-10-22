兄弟下半季冠軍 助總：拿出最好態度全力以赴

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職中信兄弟隊今天靠著樂天桃猿與味全龍隊打和、下半季非自力封王，拿下隊史第18座季冠軍，總教練林威助表示，兄弟每一場都會拿出最好的態度、全力以赴。

中華職棒中信兄弟隊19日下半季封王魔術數字降至1（M1），但20日、21日比賽都輸球，沒能順利拋下下半季封王彩帶，昨天輸球先讓樂天桃猿隊確定年度戰績第一、取得總冠軍戰門票。

兄弟今天沒有比賽，靠著味全龍隊與樂天桃猿隊延長賽12局打和，兄弟隊確定下半季非自力封王，拿下隊史（含前身）第18座季冠軍。

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兄弟總教練林威助透過球團公關表示，前兩天沒辦法在主場自力封王比較可惜，但還是很謝謝球員們整季的努力，下半季從勝差最多7場開始追，一場一場努力拿下，最後拿下下半季冠軍。

林威助也提到，球隊的目標一直都很明確，「我們也不斷強調，比賽不到最後一刻都不知道結果如何」，中信兄弟每一場都會拿出最好的態度，全力以赴，也謝謝球迷朋友的支持，希望球迷季後賽繼續為兄弟加油。（編輯：屈享平）1111022