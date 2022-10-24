悍將秋訓11/1展開 洋投富藍戈續留機會高

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中職富邦悍將總教練丘昌榮表示，悍將秋訓預計11月1日展開，今年選進新秀都有在名單內；2023年球季洋投規劃還需開會討論，點名富藍戈（圖）越投越穩續留機會高。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月24日

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職富邦悍將隊例行賽僅剩最後3場，總教練丘昌榮表示，秋訓預計11月1日展開，今年選進新秀都有在名單內；至於明年球季洋投規劃還需開會討論，點名富藍戈越投越穩續留機會高。

中華職棒富邦悍將隊例行賽還有3場比賽，今天在天母棒球場與味全龍隊交手，總教練丘昌榮賽前受訪表示，球隊秋訓預計11月1日展開。

丘昌榮表示，目前已經有初版的秋訓球員名單，今年選秀新選進的球員都會參加，但還需要26日做最後確定，11月1日開始的秋訓規劃練4休1、練5個循環。

至於明年洋投規劃，丘昌榮表示都有考慮，還需要針對隊形選擇，市場上也還有一些其他資訊，會再做最後的評估。

丘昌榮特別點名，目前看起來富藍戈在後援位置算是越投越稱職，球團會再坐下來針對洋將的部分做最後的決定和討論。被問起是否代表富藍戈續留機會大，丘昌榮給予正面的回應。

富藍戈本季目前為止一軍39場出賽（1場先發），總計投50.1局失掉16分（14分責失分），戰績1勝2敗11次中繼成功5次救援成功，防禦率2.50。（編輯：張雅淨）1111024