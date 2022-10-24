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林岳谷隨隊一軍比國際賽緊張 丘總：運動能力不錯

2022/10/24 20:08
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）富邦悍將隊新秀林岳谷結束U23世界盃棒球賽比賽，今天隨隊一軍練球，他笑說：「比打國際賽還緊張。」悍將總教練丘昌榮有關注林岳谷比賽，稱讚運動能力不錯，但身材較纖細。

內野手林岳谷今年中職季中選秀第5輪被富邦悍將隊指名，也有入選今年U23世界盃棒球賽台灣代表隊，林岳谷複賽對韓國比賽單場敲2安、包括1支二壘打，打擊有適時表現但也有出現守備失誤，U23世界盃昨天結束，台灣拿下隊史最佳季軍。

林岳谷結束U23賽事，今天隨隊一軍到天母棒球場。丘昌榮表示，因為二軍已經沒有賽事，接下來林岳谷會加入11月1日開始的秋訓，這幾天先讓林岳谷跟著一軍練球，不要休息太久。

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丘昌榮表示，有關注林岳谷在U23的表現，運動能力不錯，可以被選入國家隊的球員都有一定的實力，但進到職棒後一定還需要訓練和加強，職棒比賽是長賽季，林岳谷看起來體型上比較纖細，也需要再強化。

林岳谷第一次隨隊一軍看得出來很緊張，賽前向學長們、教練團自我介紹名字和守備位置，「進來之後，希望可以替球隊守下每一顆球」，他笑說：「比打國際賽緊張。」丘昌榮鼓勵他放輕鬆，學長做什麼就跟著做。（編輯：管中維）1111024

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