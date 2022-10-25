台灣聽障保齡球代表隊獎不停 女子雙人賽再添雙銅

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（中央社記者龍柏安台北25日電）第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）保齡球項目今天再傳捷報，由薛秀珍與林香孜、以及張堯茜和黃雅婷聯手的女子雙人賽，雙雙再添2面銅牌入袋。

4年一度的聽障奧運，今年5月在巴西的南卡西亞斯登場，由於當地沒有適合保齡球比賽的場館，因此保齡球賽事改在10月於馬來西亞吉隆坡舉行。

台灣隊在保齡球賽事首日就靠著薛秀珍與林香孜，於女子個人賽拿下1銀、1銅，兩人在女子雙人賽強強聯手，與自家的張堯茜及黃雅婷聯合再奪2面銅牌。

薛秀珍及林香孜今天在預賽飆出全場最高的2283分，以第1種子之姿晉級，而張堯茜及黃雅婷也繳出2162分、預賽名列第2出線，原期待2組台灣人馬會師決賽，上演「金包銀」的好戲，可惜2組台灣女將4強紛紛意外落馬，僅並列銅牌作收。

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事實上，這次台灣聽障保齡球代表隊展現高昂戰力，賽事進行3天以來，維持每天都有獎牌入袋的「傳統」，昨天則由謝盛福與陳建豪在男子雙人賽攜手摘金，光是保齡球代表隊累計就已拿下1金、1銀、3銅的好成績，而本屆聽奧代表團總計則拿到3金、8銀、11銅。

體育署表示，本屆聽奧保齡球代表隊表現令人驚豔，迄今已連續3日有獎牌進帳，後續還有3人賽、團體賽及盟主賽，也期許選手們再接再厲，持續奪得佳績。（編輯：張芷瑄）1111025