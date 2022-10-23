聽奧保齡球獎牌開張 薛秀珍、林香孜獲1銀1銅
2022/10/23 21:38（10/23 22:16 更新）
第24屆夏季達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）保齡球賽事在馬來西亞舉行，女子個人賽傳捷報，台灣選手薛秀珍（左）、林香孜（右）分別拿下銀牌和銅牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月23日
（中央社記者黃巧雯台北23日電）第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事在馬來西亞舉行，台灣選手在女子個人賽傳出捷報，薛秀珍、林香孜雙雙晉級4強，薛秀珍更勇闖金牌戰拿下1銀，林香孜則鍍銅。
第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）原訂於2021年舉辦，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延至今年5月在巴西舉行，台灣代表隊取得2金7銀8銅、總排名第16成績，其中保齡球競賽經國際聽障運動總會延至10月20日至30日在吉隆坡登場。
台灣保齡球代表隊共遴派男、女選手各6名，參加聽障奧運單人賽、雙人賽、三人賽、團體賽及盟主賽，目標突破上屆2金1銅成績。
台灣女子保齡球隊實力堅強，女子個人賽部分，林香孜以1157分、預賽排名第一晉級準決賽，另一名好手薛秀珍則以1110分、預賽第3名晉級。
薛秀珍準決賽穩紮穩打，拿下182分，擊敗韓國選手李燦美（Lee Chanmi，音譯）的153分，率先晉級金牌戰；林香孜則對決新加坡選手橫山（Adelia Naomi Yokoyam），可惜未能延續預賽時的好手感，以177分不敵對手206分，無緣晉級金牌戰，收下1面銅牌。
一向給人冷靜形象的薛秀珍在金牌戰中，受到現場高張力比賽氛圍影響，表現不如預賽及準決賽，雖一路緊咬比分，但終場仍以165比176分落敗，收下女子個人賽銀牌。
保齡球女子個人賽告一段落後，台灣代表團在這屆達福林匹克運動會累積2金8銀9銅成績，獎牌數有機會持續增加。（編輯：管中維）1111023
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