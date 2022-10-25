辛元旭3打點 富邦悍將擊退桃猿

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊投手江國豪今天先發投5局失1分，加上隊友辛元旭單場2安、3打點，聯手幫球隊在客場樂天桃園棒球場以6比2擊退樂天桃猿隊，江國豪拿下本季第2勝。

此外，悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）這場後援1局無失分，最快球速161公里，刷新聯盟紀錄（原紀錄160公里）。

桃猿也派本土投手陳克羿先發，這是他生涯首度在一軍先發；陳克羿22日對戰味全龍隊一役生涯初登板，中繼0.1局。

悍將2局上趁陳克羿控球出現亂流，獲保送和觸身球，劉俊豪關鍵時刻揮出三壘安打，送回2分。

桃猿林立3局下在二、三壘有人時敲出高飛犧牲打，幫球隊追成1比2，但悍將4局上繼續發動攻勢，靠著林澤彬、辛元旭安打再添2分，以4比1領先。

悍將8局上追加2分保險分，桃猿8局下僅靠廖健富高飛犧牲打攻下1分，悍將後續守住領先優勢，最終以6比2帶走勝利。

江國豪投5局被敲4安、掉1分，保送和三振各2次；林澤彬、戴培峰單場3安猛打賞，而辛元旭賽後獲選單場最有價值球員（MVP）。

陳克羿僅投3.1局失3分就退場，被敲3安，另有2次保送，苦吞敗投。（編輯：李明宗）1111025